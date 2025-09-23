El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con pocas nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa en las horas centrales. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 12% por la tarde, lo que puede hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 5 km/h, pero se intensificará durante la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 33 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 27°C hacia el final del día. La noche se presentará con un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que rondarán los 19°C.

El orto se producirá a las 08:12 y el ocaso a las 20:19, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache será favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.