El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

La jornada del 23 de septiembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 19 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura baje a 18 grados a la 1:00 AM y continúe descendiendo hasta alcanzar los 17 grados a las 2:00 AM y 3:00 AM, antes de estabilizarse en 16 grados entre las 4:00 AM y las 6:00 AM.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 20 grados a las 10:00 AM y subiendo hasta los 30 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 3:00 PM y las 5:00 PM. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 60% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 11:00 AM, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que es habitual en esta época del año.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de un día claro.

El ocaso se producirá a las 20:19, marcando el final de un día que, sin duda, será propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para que los rinconeros aprovechen el día y se reúnan con amigos y familiares en parques o terrazas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.