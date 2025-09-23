El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30 grados durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad que variará entre 1 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en los momentos de mayor calor. La dirección del viento, predominantemente del norte, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Puente Genil pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este inicio de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.