El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de la puesta de sol, que se espera para las 20:12.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 23% al final de la jornada. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Estos vientos aportarán una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen con normalidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda aprovechar el día para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén cambios significativos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.