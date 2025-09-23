El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 18 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 24 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 41%, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. A lo largo del día, se anticipa que la velocidad del viento aumente, alcanzando picos de hasta 32 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco.

La salida del sol está programada para las 08:07, y el ocaso se producirá a las 20:14, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Pozoblanco se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día perfecto en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.