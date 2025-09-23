El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día, brindando a los habitantes y visitantes la oportunidad de aprovechar al máximo el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 31 grados , comenzando con un fresco amanecer a 19 grados en la madrugada, y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque hasta 31 grados. Este aumento de temperatura será más notable a medida que avance la tarde, por lo que se recomienda a quienes planeen actividades al aire libre que se mantengan hidratados y utilicen protección solar.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque es importante tener en cuenta que la combinación de calor y baja humedad puede provocar cierta deshidratación si no se toman las precauciones adecuadas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, predominando del este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por el campo o participar en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, con cielos despejados y temperaturas agradables. Se aconseja a la población que aproveche este buen tiempo, manteniendo siempre en mente la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.