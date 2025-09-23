El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique, llegando a un 12% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas, así que se aconseja precaución si se realizan actividades en espacios amplios.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por el municipio.

La salida del sol se producirá a las 08:12, y el ocaso será a las 20:19, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la belleza de Los Palacios y Villafranca, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.