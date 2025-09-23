El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes será mínima, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas centrales del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día confortable. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento ligero será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados y para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades sociales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:15, ideal para una cena al aire libre o una reunión con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.