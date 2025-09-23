El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C al inicio del día, descendiendo ligeramente a 18°C en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 29°C durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad baje hasta un 12% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 20:17. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, así como para realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una jornada ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero. Es un día para aprovechar al máximo, disfrutando de la belleza del entorno y de la calidez del inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.