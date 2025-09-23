El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con algunas nubes altas, pero estas no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas agradables que oscilarán entre los 19°C y 27°C durante las horas más cálidas.

La temperatura comenzará en torno a los 19°C a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18°C a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, se estabilizará en 17°C, manteniéndose en este rango hasta las 05:00. A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24°C a las 13:00 y culminando en un máximo de 28°C a las 17:00. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25°C hacia las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% a la medianoche y descendiendo a un 22% hacia el final de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, creará un ambiente cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se intensificará, alcanzando hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Montilla pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 08:06 y el ocaso a las 20:13, los ciudadanos podrán aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de actividades al aire libre y de la belleza del paisaje montillano. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.