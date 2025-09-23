El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:15. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 30°C hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque 29°C entre las 14:00 y las 16:00. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24°C a las 21:00.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 55% a la medianoche y disminuyendo a un 12% hacia la tarde, lo que indica un ambiente seco y cálido. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la humedad hacia la noche, alcanzando un 49% a las 23:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 16:00. La dirección del viento será predominantemente del este, lo que podría aportar un alivio en las temperaturas más cálidas de la tarde. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 2 y 6 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, Moguer disfrutará de un día de clima cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un viento moderado, será una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.