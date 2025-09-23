El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 25 grados durante la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hace que el día sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas. No se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán interrumpidos.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h. Esta brisa será más notable durante las horas de la tarde, lo que puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero en general se mantendrá en el cuadrante este, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:11 horas, seguido de una noche fresca con temperaturas que rondarán los 18 grados.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la temperatura se sienta más agradable. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad relativa contribuirán a un ambiente cómodo y placentero. Es un día perfecto para salir a disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.