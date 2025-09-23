El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo a un 11% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 29 km/h en las horas centrales del día. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más confortable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:10, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 20:17, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de la belleza del atardecer en Marchena, que promete ser espectacular en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo de hoy en Marchena se caracteriza por un ambiente cálido, despejado y sin lluvias, con un viento moderado que hará que la temperatura sea más llevadera. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.