El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00, y estabilizándose en 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 33 km/h provenientes del noreste. Esta brisa ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan cambios bruscos en el tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:12 horas y el ocaso a las 20:19 horas, brindando una jornada con una buena cantidad de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 21:00 horas y continuando su descenso hasta los 19 grados hacia la medianoche.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.