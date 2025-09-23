El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados a primera hora y alcanzarán un máximo de 27 grados hacia la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de calor. A medida que el sol se eleve, la humedad se mantendrá en torno al 12% por la tarde, lo que hará que el calor se sienta más intenso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 7 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas. Este viento fresco ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, proporcionando un alivio agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los alrededores de la ciudad.

El orto se producirá a las 08:06, y el ocaso será a las 20:13, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado promete un día perfecto para disfrutar de la vida al aire libre en Lucena.

En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.