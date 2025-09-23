El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 18 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20 grados, y se espera que continúe en aumento hasta llegar a un máximo de 31 grados a las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 11%, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo durante la mayor parte del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el este, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto no solo aportará frescura al ambiente, sino que también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Lora del Río podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 08:10 horas, y el ocaso será a las 20:17 horas, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.