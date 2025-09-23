El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad desde temprano, con un orto programado para las 08:02. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 18 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 26 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el tiempo será cálido, la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, disminuyendo a 9 km/h en la tarde. Esta brisa ligera será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:09. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada cómoda y placentera.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día perfecto para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que permita aprovechar el buen tiempo. La ausencia de precipitaciones y la moderada humedad hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.