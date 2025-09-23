El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% y aumentando gradualmente hasta un 33% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que contribuirá a un ambiente confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas del día, especialmente cuando la temperatura alcance su máximo, que se espera sea de 29 grados a las 4 de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos por la playa, excursiones al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 8 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:24, momento en el cual las temperaturas serán más frescas y agradables.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. No olviden hidratarse y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.