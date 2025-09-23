El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:12. A medida que avance la jornada, se mantendrá la tendencia de cielos despejados, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 31 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a las 00:00, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 14:00 y un máximo de 31 grados a las 17:00. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo a un 39% hacia el mediodía. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la humedad hacia la tarde y la noche, alcanzando un 54% a las 23:00. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h a las 14:00. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, favoreciendo un ambiente agradable y soleado.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y un viento ligero del noreste. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.