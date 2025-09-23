El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas nubes dispersas durante la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con temperaturas agradables de 19 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas de la tarde, antes de repuntar hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 33% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas, especialmente cuando la temperatura se acerque a los 26 grados. Sin embargo, la brisa suave que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Esta brisa será especialmente refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el campo o para realizar deportes al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:10. La noche será tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.