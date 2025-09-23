El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

Hoy, 23 de septiembre de 2025, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este aumento de temperatura será más notable en las horas centrales del día, mientras que por la mañana y al caer la tarde, las temperaturas serán más frescas, rondando los 15 a 20 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada gracias a la baja humedad en las horas pico. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 30 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que no olviden aplicar protector solar y mantenerse hidratados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.