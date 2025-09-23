El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y bajando a 19 grados a la 01:00.
Durante la mañana, la temperatura continuará su descenso, llegando a los 18 grados a las 02:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, se espera un leve repunte en las temperaturas, que se estabilizarán en torno a los 16 grados hasta las 09:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 10:00 y subiendo rápidamente hasta los 24 grados a las 12:00.
La tarde se presentará cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 30 grados . El pico de calor se alcanzará entre las 15:00 y las 17:00, cuando se espera que la temperatura llegue a los 30 grados. A lo largo de la tarde, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a las 00:00 y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 11:00 y las 12:00, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Écija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 20:15, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.
