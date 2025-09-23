El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 12% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que variará a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de 5 a 8 km/h, pero se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 31 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

El orto se producirá a las 08:12 y el ocaso a las 20:19, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día espléndido en Coria del Río, perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.