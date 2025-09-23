El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta alcanzar los 17 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 39%, lo que generará un ambiente cálido y seco.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Córdoba realicen actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el cielo despejado brindará una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del paisaje cordobés.

El ocaso se producirá a las 20:14, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, los cordobeses podrán disfrutar de un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Córdoba se presenta como una invitación a disfrutar de la naturaleza y del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.