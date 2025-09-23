El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 29 grados . Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 44%, lo que podría generar una sensación térmica un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la jornada, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o disfrutar de un día en familia.

El orto se producirá a las 08:12 horas y el ocaso a las 20:19 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados sugiere que será un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de Castilleja de la Cuesta. En resumen, se anticipa un día de clima primaveral, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.