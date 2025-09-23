El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada, antes de estabilizarse en 17 grados entre las 3 y las 4 de la madrugada.
Durante la mañana, el termómetro seguirá bajando hasta llegar a los 16 grados a las 4 y 5 de la madrugada, y posteriormente se mantendrá en torno a los 15 grados hasta las 6 de la mañana. A partir de las 7, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 14 grados, y continuará su tendencia al alza, llegando a los 19 grados a las 10 de la mañana. En la tarde, se prevé un aumento significativo, con temperaturas que alcanzarán los 24 grados a las 12 del mediodía y un máximo de 29 grados entre las 3 y las 4 de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 53% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 29% a las 8 de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, creará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se tornará más variable, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por la lluvia. La puesta de sol se producirá a las 20:24, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Cartaya, con un tiempo cálido y mayormente despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Raphael emociona a Córdoba en su gran reencuentro con los escenarios
- Christian Carracedo sella el empate del Córdoba CF en El Arcángel
- Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel
- El Córdoba CF sobrevive al castigo del Racing con un milagro en el tiempo añadido
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- A punta de pistola y huyendo en patinete: los vecinos del Campo de la Verdad denuncian un robo en el barrio