El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando los 17 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 11:00 horas y llegará a un máximo de 28 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 43% y bajará hasta un 13% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente desde el noreste. Durante la mañana, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 9 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, aunque se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades que ofrece Carmona.

El ocaso se producirá a las 20:17 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados. En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.