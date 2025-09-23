El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% en la madrugada y descendiendo hasta un 12% por la tarde. Esta baja humedad, combinada con las temperaturas cálidas, puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Cabra se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan causar inconvenientes significativos.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. Las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de actividades nocturnas, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas cálidas, baja humedad y ausencia de lluvias. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para actividades recreativas y encuentros sociales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.