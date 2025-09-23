El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un mínimo de 14 grados a las 06:00, antes de comenzar a recuperarse.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. A las 10:00 horas, se prevé que el termómetro marque 19 grados, y para el mediodía, se alcanzarán los 22 grados. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 25 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo a un 35% hacia el mediodía. Esto contribuirá a una sensación de calor más agradable durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 46% hacia la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 14:00 horas, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad constante que podría llegar hasta los 12 km/h. Esto proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.