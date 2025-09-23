El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un mínimo de 14 grados a las 06:00, antes de comenzar a recuperarse.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. A las 10:00 horas, se prevé que el termómetro marque 19 grados, y para el mediodía, se alcanzarán los 22 grados. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 25 grados a las 21:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo a un 35% hacia el mediodía. Esto contribuirá a una sensación de calor más agradable durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 46% hacia la noche.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 14:00 horas, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad constante que podría llegar hasta los 12 km/h. Esto proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.
