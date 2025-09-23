El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 29 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 02:00 y 17 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 20 grados, y llegando a un máximo de 29 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 28 grados a las 18:00 y 27 grados a las 19:00, finalizando el día con 25 grados a las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% a la medianoche y disminuyendo a un 12% hacia el final de la tarde. Esto sugiere un ambiente seco que, combinado con las temperaturas cálidas, podría resultar en una sensación térmica más elevada durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan alrededor de las 12:00 y 13:00 horas, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.