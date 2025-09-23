El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 16 grados a las 04:00 y 05:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, comenzará a incrementarse, alcanzando los 16 grados nuevamente y subiendo hasta los 20 grados hacia el mediodía. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 36%, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo para actividades al aire libre.
El viento, que soplará predominantemente del noreste, tendrá una velocidad que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a 15 km/h hacia las 10:00 horas. A medida que el día avanza, se espera que el viento alcance su máxima intensidad a las 12:00, con ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Bailén pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados a las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:10, marcando el final de un día soleado y cálido.
En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Raphael emociona a Córdoba en su gran reencuentro con los escenarios
- Christian Carracedo sella el empate del Córdoba CF en El Arcángel
- Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel
- El Córdoba CF sobrevive al castigo del Racing con un milagro en el tiempo añadido
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- A punta de pistola y huyendo en patinete: los vecinos del Campo de la Verdad denuncian un robo en el barrio