El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para los habitantes y visitantes de la ciudad. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen cada rincón de esta histórica localidad andaluza.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 14 grados en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a un máximo de 25 grados hacia las horas centrales del día, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 19% por la mañana y alcanzando un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 14 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Este viento fresco contribuirá a mitigar el calor, haciendo que las temperaturas sean más llevaderas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos más destacados del día incluirán un hermoso amanecer a las 08:02 y un espectacular ocaso a las 20:09, ofreciendo a los residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de vistas impresionantes al final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la ciudad o simplemente relajarse en un parque. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y una brisa suave, es un día ideal para aprovechar al máximo lo que esta encantadora ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.