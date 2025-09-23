El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que el viento sea más suave por la mañana, con velocidades de alrededor de 1 a 3 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:12, momento en el cual las temperaturas seguirán bajando, ofreciendo una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja humedad y ausencia de lluvias. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.