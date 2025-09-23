El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos para los habitantes de la región. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, practicar deportes o disfrutar de una comida en una terraza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 27 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Este viento del norte también contribuirá a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes que pudieran alterar la estabilidad del tiempo.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. Los habitantes de Andújar pueden estar tranquilos, ya que no hay indicios de cambios bruscos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:11 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, Andújar disfrutará de un día perfecto para salir y disfrutar del aire libre, con un tiempo ideal que invita a aprovechar al máximo cada momento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.