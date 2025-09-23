El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y aumentando gradualmente hasta un 41% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, ideal para actividades al aire libre. La brisa será moderada, con vientos predominantes del norte y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h en las primeras horas del día, y aumentando a 19 km/h en la tarde.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Esta temperatura, combinada con la baja probabilidad de precipitación, que se mantiene en un 0% durante todo el día, sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias.

La tarde se presentará especialmente cálida, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 28 grados hasta las 6 de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:23.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo el día. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.