El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un fresco de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados en las horas pico de la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 21 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% en la madrugada y disminuyendo a niveles más bajos, alcanzando un mínimo del 11% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación de calor más intenso, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en general, el viento será suave y no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

En resumen, La Algaba vivirá un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este inicio de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.