El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

Hoy, 23 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% y aumentando gradualmente hasta un 34% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la localidad.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados. El ocaso se producirá a las 20:11, marcando el final de un día que, sin duda, será propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Alcalá la Real.

En resumen, el tiempo de hoy promete ser mayormente soleado y agradable, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día espléndido en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.