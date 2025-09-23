El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de algunas nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 30 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y disminuyendo a niveles más bajos a lo largo del día, alcanzando un 12% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente para quienes realicen actividades en espacios expuestos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:19, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra promete ser mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de un día al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y tomar las precauciones necesarias para mantenerse frescos y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.