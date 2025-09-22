El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 22 grados , con una ligera brisa del norte que alcanzará los 6 km/h. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2.

A lo largo de la mañana y hasta el mediodía, el cielo permanecerá despejado, lo que favorecerá la acumulación de calor. La temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, con un máximo de 29 grados a las 5 de la tarde. La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y aumentando gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

El viento, que soplará del norte, irá aumentando en intensidad a medida que avance el día. Se prevé que alcance rachas de hasta 21 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, en las horas de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Utrera pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 26 grados a las 8 de la tarde y bajando a 22 grados a las 10 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 20:20, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 19 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para pasear o realizar actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Utrera se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de la llegada del otoño en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.