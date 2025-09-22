El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, el tiempo en Úbeda se presenta mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando hasta llegar a los 17 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse.

Durante la mañana, el termómetro irá subiendo gradualmente, alcanzando los 16 grados a las 05:00 y 15 grados a las 06:00. A partir de las 07:00, las temperaturas comenzarán a ascender de manera más notable, alcanzando los 14 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 15 grados a las 09:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura llegue a los 17 grados a las 10:00 y a los 19 grados a las 11:00, alcanzando un máximo de 27 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 36% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 30% durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas máximas de hasta 30 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza de la ciudad.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin lluvias a la vista. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que Úbeda tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.