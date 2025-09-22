El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 18 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 27 grados a las 14:00, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 36% hacia el final de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomares mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 22 km/h hacia las 10:00. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 19 km/h, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco.

El orto se producirá a las 08:11 y el ocaso será a las 20:20, brindando una amplia ventana de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Tomares, con un tiempo cálido, soleado y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.