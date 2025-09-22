El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una temperatura que oscilará entre los 21°C en las primeras horas y alcanzará un máximo de 28°C en la tarde. Este ascenso térmico será gradual, comenzando con temperaturas más frescas al amanecer y subiendo a medida que avanza el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 14% en las horas más cálidas. Esto sugiere que el ambiente se sentirá seco, lo que puede ser agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente hacia la noche, donde se espera que disminuya a velocidades de 5 km/h.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será excelente, lo que es ideal para quienes planean salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:11, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 20:20, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.