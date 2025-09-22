El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

La jornada del 22 de septiembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a lo largo de la madrugada, alcanzando los 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del noreste que oscilarán entre los 3 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas. La velocidad del viento será más notable durante la mañana y la tarde, alcanzando su punto máximo a las 11:00 con 23 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia las 23:00 horas. Esta combinación de temperaturas agradables y baja humedad sugiere un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante todo el día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de La Rinconada pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 08:11, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 20:20, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este día despejado y cálido es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, así como para realizar actividades que requieran un tiempo favorable. En resumen, el 22 de septiembre se perfila como un día ideal para disfrutar de La Rinconada, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.