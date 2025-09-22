El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas horas de cielo poco nuboso en la mañana. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:04, los cielos se mantendrán despejados, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 20°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede resultar en una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Priego de Córdoba que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de precipitaciones también contribuye a la estabilidad del tiempo, haciendo de este un día ideal para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:13, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. Se espera que la temperatura se sitúe alrededor de los 19°C al caer la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.