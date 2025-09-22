El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta alcanzar los 11 grados a las 06:00. A partir de las 09:00, comenzará un repunte térmico, alcanzando los 15 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 20 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 26 grados, alcanzando un máximo de 26 grados a las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 50% a las 07:00. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 20% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 19:00. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más altas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 08:06 y el ocaso a las 20:16, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.