El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los habitantes de Palma del Río realicen sus actividades cotidianas sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:18, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual ideal para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.