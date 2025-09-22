El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados y descenderán gradualmente a lo largo del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que llegue a los 29 grados , proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 41% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento será un aliado para quienes decidan disfrutar de actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera de un buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:20. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al caer la noche, se sitúen en torno a los 20 grados , creando un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.