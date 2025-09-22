El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la baja humedad en las primeras horas. A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 5 de la tarde, con un valor de 27 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas de mayor intensidad. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas. A lo largo del día, la velocidad del viento oscilará entre 5 y 14 km/h, lo que no debería representar un inconveniente para quienes planeen salir.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Osuna pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:17. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día soleado y placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.