El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde. A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga en un rango cómodo, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, pero sin llegar a niveles incómodos. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y baja humedad hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 23 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que el cielo permanecerá despejado y sin nubes significativas. Esto es ideal para quienes desean disfrutar del sol y de un día sin interrupciones climáticas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:18, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los residentes podrán apreciar. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 19°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o simplemente para relajarse en el entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.