El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 18 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, comenzará un repunte en las temperaturas, alcanzando los 17 grados a las 04:00 y 16 grados a las 05:00. Este ligero descenso nocturno se verá compensado por un aumento significativo durante el día.
A partir de las 12:00, la temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando los 24 grados a la 13:00 y 25 grados a las 14:00. El pico de calor se registrará a las 15:00, con una temperatura máxima de 27 grados, que se mantendrá hasta las 16:00. A partir de las 17:00, se espera un ligero descenso, con temperaturas de 26 grados hasta las 19:00, y cerrando la jornada con 21 grados a las 23:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 36% a las 08:00. Sin embargo, durante el día, la humedad descenderá nuevamente, alcanzando un 11% a las 17:00, lo que contribuirá a la sensación de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h a las 10:00. A medida que avanza la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 24 km/h a las 17:00, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 08:06 y se pondrá a las 20:15, ofreciendo una larga jornada de luz y buen tiempo. En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al exterior.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.
